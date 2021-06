Diocesi: il 2 giugno Festa del malato con la messa di mons. Meini nella basilica di San Giovanni Valdarno

È in programma per mercoledì 2 giugno, a Fiesole, la celebrazione della Festa diocesana del malato. Si tratta di appuntamento annuale promosso – spiega una nota – “per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi di cura sia nelle famiglie da parte delle comunità parrocchiali e da parte di tutta la cittadinanza”. “Quest’anno – si legge sul sito web diocesano – il nostro comune pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del Covid-19 che con la sua carica dirompente e devastante ha spazzato via le nostre certezze effimere, su cui abbiamo fondato la nostra quotidianità, ridefinendo il significato autentico e profondo della vita e della morte”.

Quest’anno a causa delle restrizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19, la Festa sarà limitata alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mario Meini nella basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno. La messa, con inizio alle 11, potrà essere seguita anche online attraverso il canale YouTube della diocesi di Fiesole consentendo a tutti di “unirsi a pregare per i malati, gli operatori sanitari e per coloro che ci hanno lasciato in questo tempo di pandemia”.