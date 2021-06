Myanmar: suor Ann Rose Nu Tawng, “il Papa è stato con noi mentre le nazioni e i governi ci hanno dimenticati”

“Mi sono sentita molto grata e anche tanto felice che, in mezzo a tanto lavoro, il Papa abbia potuto pensare al Myanmar, a tutte le sue difficoltà, a tutto quello che il mio popolo sta patendo. Il Papa ha agito come un padre, ha compreso la nostra sofferenza e si è preso cura di noi, ha pregato per noi. Gli sono molto, molto grata”. Lo dice suor Ann Rose Nu Tawng, religiosa delle missionarie di San Francesco Saverio di Myitkyina nello Stato del Kachin, la cui foto in ginocchio davanti alla polizia in tenuta antisommossa è diventata l’immagine-simbolo della crisi in Myanmar. Intervista da Monica Maggioni, nel programma “Sette storie” che andrà in onda stasera alle 23,10 su Rai Uno, suor Ann Rose Nu Tawng afferma: “Ci sentiamo soli, abbandonati dal resto del mondo. Il Papa, in molti modi, è stato con noi mentre le nazioni e i governi hanno solo espresso il loro rammarico”.