Diocesi: Siracusa, dodici video sulla famiglia nel segno di Amoris laetitia

Al via oggi il progetto “L’Amore nel Frammento” – dieci minuti con Amoris laetitia –, promosso dall’Ufficio per la Pastorale della famiglia dell’arcidiocesi di Siracusa. Dodici video sulla famiglia, che saranno pubblicati ogni secondo lunedì del mese, alle 19.30, a partire da giugno. Spunti di riflessioni scaturiti da reali esperienze di vita familiari.

L’arcivescovo Francesco Lomanto spiega che, nell’anno di riflessione sull’esortazione apostolica Amoris laetitia, la diocesi ha avviato il progetto che invita a “un percorso formativo sull’amore coniugale”. “I dodici temi scaturiscono dalle esperienze maturate negli ultimi cinque anni nella nostra diocesi sulla bellezza dell’amore familiare. Un percorso che aiuti a riscoprire il radicamento in Cristo degli sposi”. “L’amore è il motore della nostra vita che fa gioire e fa superare le prove: nell’incontro con il Risorto scaturisce l’amore che da vita – dicono Maria Grazia e Salvatore Cannizzaro, responsabili dell’Ufficio pastorale per la famiglia –. Ogni tema contiene la parola amore nelle diverse declinazioni esperienziali vissute nella famiglia: l’aspetto vocazionale, percorsi in preparazione al matrimonio, i figli, il contesto educativo, le adozioni, la cura degli anziani. Un anno vissuto insieme per riscoprire la bellezza e l’attualità di Amoris Laetitia”. I video saranno pubblicati sul sito dell’arcidiocesi, ma anche sui canali social You Tube e Facebook.