Denatalità: De Palo (Forum famiglie), “investire in politiche di respiro più ampio per il rilancio demografico”

“Anche Bankitalia certifica chiaramente che c’è una diretta incidenza tra il calo delle nascite e la crisi economica italiana, il tutto aggravato dalla pandemia che avrà ancora un’onda lunga”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari e promotore degli Stati generali della natalità, Gigi De Palo, in riferimento ai dati pubblicati nella Relazione annuale diffusa oggi.

“È ormai evidente a tutti che la nuova questione sociale sia la natalità che se non riparte farà crollare non solo pensioni e sanità, ma anche il Pil. Per questo sollecitiamo il Governo, oltre a impegnarsi per realizzare nel modo migliore possibile l’assegno unico e universale, a dare un chiaro segnale politico su questo tema anche per i fondi del Recovery Fund e a investire in politiche di respiro più ampio per il rilancio demografico. Su questo tema c’è una grande maggioranza che vede unite tutte le forze politiche, produttive, associative e mediatiche del Paese. Non perdiamo questa grande occasione”, conclude De Palo.