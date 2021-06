Diocesi: Perugia, domani l’affidamento del mandato ad animatori e bambini dei “Gr.Est” dal card. Bassetti

Sarà inaugurata domani, martedì 1° giugno, alle 18.30, a San Martino in Campo, nella sede di più recente realizzazione degli “Oratori riuniti Anspi Giampiero Morettini” dell’arcidiocesi di Perugia, la stagione estiva dei “Gr.Est 2021” di tutti gli oratori, alla presenza del card. Gualtiero Bassetti. Stagione promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e dal Coordinamento oratori perugini. Si tratta di oltre 25 realtà che in più aree di ciascun territorio, per una media di due settimane, coinvolgendo oltre 800 animatori, educatori ed operatori a vario titolo, faranno servizio a più di 3.000 bambini.

L’esigenza del distanziamento consentirà la partecipazione all’inaugurazione solo di una piccolissima delegazione per ciascun oratorio, cui il cardinale affiderà il mandato per il servizio che attende gli animatori d’oratorio in estate. La maggior parte dei volontari e dei giovani animatori potranno seguirla non in presenza, ma in diretta streaming sul canale “lavocepg”, grazie alla collaborazione e al lavoro del settimanale La Voce e dell’emittente Umbria Radio InBlu.

“Sogni giganti” è il tema di questa estate, tratto e liberamente ispirato al romanzo di Roald Dahl “Il Grande Gigante Gentile”. “Del futuro di ciascuno e quindi dei sogni di ognuno siamo tutti responsabili e tutti chiamati a vivere la vita secondo questo principio fondamentale di sussidiarietà e corresponsabilità”, si legge in una nota. I temi contingenti legati all’emergenza sanitaria ma, ancor di più, i temi dell’Agenda 2030 troveranno nel grande tema del futuro da costruire corresponsabilmente insieme una “lente d’ingrandimento” con cui “leggere la contingenza del tempo presente in una forma costruttiva, secondo una relazione educativa positiva e che aiuti i più piccoli ad uscirne rafforzati e non ripiegati solitariamente in se stessi”.