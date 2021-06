Recovery Plan: domani presentazione dell’iniziativa Libenter promossa da Università Cattolica, Cnel, Fondazione etica e Libera

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (2021-2026) sotto la lente dell’iniziativa per L’Italia bene comune nuova trasparente europea responsabile (Libenter). Un progetto promosso congiuntamente da Università Cattolica del Sacro Cuore, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), Libera e Fondazione etica, nato dalla volontà di predisporre grazie al coinvolgimento di università, istituzioni e società civile uno strumento di valutazione e “accompagnamento” nell’impiego delle risorse europee per contribuire alla trasparente ed efficace esecuzione di ciascuna delle linee progettuali e di finanziamento contenute nel Pnrr.

Finalità concrete e metodi di monitoraggio di Libenter saranno illustrati alla stampa martedì 1° giugno nel corso della conferenza in diretta on line alle 11 sulla piattaforma Microsoft Teams.

Interverranno i rappresentanti delle istituzioni promotrici del progetto: il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, il presidente di Libera/Gruppo Abele, don Luigi Ciotti, il presidente di Fondazione etica, Gregorio Gitti, e il presidente del Cnel, Tiziano Treu. Introdurrà i lavori Nicoletta Parisi, professoressa dell’Università Cattolica e coordinatore di Libenter.

Alla presentazione parteciperanno anche gli attuali partner dell’iniziativa: Ases, Open Polis, Astea, Gran Sasso Science Institute, Osservatorio civico Pnrr.