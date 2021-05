Scuola: Fidae, nuova piattaforma online per le votazioni scolastiche

Da oggi è attiva la convenzione Fidae – MasterCom che offre un supporto concreto alle scuole e agli istituti religiosi nelle sfide della nuova normalità. Da oggi, i soci Fidae potranno approfittare di una nuova opportunità resa possibile da una convenzione con MasterCom, player tecnologico specializzato nello sviluppo di software e soluzioni di comunicazione unificata per gli istituti scolastici e le congregazioni religiose.

Si tratta della possibilità di usufruire gratuitamente della piattaforma MasterCom per le votazioni online. Una soluzione semplice e sicura per assicurare l’ordinario svolgimento dei momenti di espressione collegiale e democratica di scuole e istituti religiosi. Per consigli direttivi, organi collegiali, approvazione di bilanci e altre tipologie di votazione gli associati Fidae potranno facilmente approfittare di questa opportunità manifestando il proprio interesse con il form online.

“In questi lunghi mesi – spiega la presidente Fidae, Virginia Kaladich – abbiamo imparato a convivere con le difficoltà legate al distanziamento sociale e ci siamo confrontati con nuove modalità per comunicare e collaborare. Una sfida che per le scuole e gli istituti religiosi è senza dubbio resa più complessa dalla pluralità di soggetti ed esigenze coinvolte (studenti, genitori, insegnanti, staff amministrativo, ecc). Ben conoscendo le difficoltà e l’impegno con i quali i nostri associati stanno affrontando la nuova normalità, Fidae si è mossa e si muoverà in ogni direzione possibile per garantire il proprio supporto concreto. In questo orizzonte si colloca anche la recentissima convezione con MasterCom”.

“La nostra piattaforma per le votazioni online nasce come risposta all’esigenza di non creare assembramenti negli istituti in occasione delle votazioni, ma ugualmente garantire libertà, unicità, segretezza di questo fondamentale momento della vita di scuole e ordini religiosi”, aggiunge Paolo Salami, direttore commerciale MasterCom.

La piattaforma è facile da utilizzare in completa autonomia, in grado di gestire la votazione garantendo, oltre alla sicurezza, anche i principi di unicità, personalità, libertà e segretezza del voto. I risultati sono inoltre disponibili per la direzione immediatamente alla chiusura delle votazioni.