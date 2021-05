Giornata mondiale senza tabacco: Kyriakides (Commissione Ue), “smettere salva la vita”. Obiettivo è “generazione senza fumo entro il 2040”

“Il consumo di tabacco è il più grande rischio evitabile per la salute. È la principale causa di cancro prevenibile, con il 27% di tutti i tumori attribuiti al tabacco”. Ad affermarlo è Stella Kyriakides, commissaria europea per la Salute, nella Giornata mondiale senza tabacco. Il piano europeo di lotta contro il cancro, spiega la commissaria, propone “azioni audaci e ambiziose” per ridurne l’uso e arrivare a “creare una generazione senza fumo in Europa” per cui “meno del 5% delle persone entro il 2040” usi tabacco. Oggi la percentuale è 25% circa. “Senza il consumo di tabacco, si potrebbero evitare nove casi su dieci di cancro ai polmoni”, continua Kyriakides; i fumatori hanno anche un rischio fino al 50% superiore di sviluppare malattie gravi e morte per virus, dato emerso anche in relazione alla crisi Covid, che di fatto ha spinto “milioni di persone a voler smettere di fumare”. A sollecitare a questo passo può essere “un’applicazione più rigorosa della legislazione dell’Ue sul tabacco”, sia rispetto alle vendite ai minori, sia con le campagne per smettere di fumare, ma anche con il controllo dell’immissione sul mercato di nuovi prodotti del tabacco. “Il mio messaggio è semplice”, conclude la commissaria: “Smettere ti salva la vita: ogni momento è buono per smettere, anche se fumi da sempre”.