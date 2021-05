Diocesi: Messina, le celebrazioni per la festa della Madonna della Lettera

Con le celebrazioni di martedì 25 maggio sono iniziati i festeggiamenti in preparazione alla solennità di Santa Maria della Lettera, patrona della città e patrona principale dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

L’arcivescovo Giovanni Accolla, presiederà i Vespri solenni in cattedrale, mercoledì 2 giugno, alle 19.30, che saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social dell’arcidiocesi.

Giovedì 3 giugno, giorno della solennità, si terrà in cattedrale, alle 10.30, il solenne pontificale presieduto da mons. Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia, alla presenza del clero, dei fedeli, delle autorità civili e militari. La celebrazione pontificale sarà trasmessa in diretta streaming sia sui canali social dell’arcidiocesi sia dalle emittenti televisive che, eventualmente, la richiederanno.

Alle 20.30, poi, saranno pregati e meditati i misteri del Rosario.