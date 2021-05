Diocesi: Campobasso, stasera al santuario Santa Maria del Monte una messa in onore della Madonna

Stasera, alle 18, presso il santuario Santa Maria del Monte, a Campobasso, si celebrerà una santa messa in onore della Madonna. “Valorizzare il legame tra Maria e la nostra terra”: è quanto chiede mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano, al popolo di Dio nel “Liber Sinodalis”, presentato in diocesi recentemente come frutto speciale del Sinodo diocesano.

La processione degli anni passati non è prevista, in tempi di coronavirus, ma, si legge sul sito diocesano, “è importante vivere questo momento di preghiera”, perché, come spiega l’arcivescovo, “il nostro cuore da lei impara a magnificare e non a minimizzare, organizzando la nostra vita attorno a scelte decisive anche sul pieno sociale e politico. La nostra casa con Maria si apre alla vita, e la nostra vita diventi lo specchio della sua presenza”.