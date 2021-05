Haiti: Unicef, 86mila bambini a rischio di malnutrizione acuta

Il numero di bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta grave ad Haiti potrebbe più che raddoppiare quest’anno: è quanto afferma Jean Gough, direttore regionale Unicef per l’America Latina e i Caraibi, in seguito a una missione sul campo di 7 giorni. Si prevede che oltre 86.000 bambini haitiani sotto i 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta grave quest’anno, rispetto ai 41.000 dello scorso anno. “Questi bambini potrebbero morire se non riceveranno assistenza immediata”, afferma il funzionario dell’agenzia Onu, preoccupata per la carenza di alimenti terapeutici pronti per l’uso nelle prossime settimane: “Negli ospedali, ho visto tanti bambini soffrire di malnutrizione. Molti non si riprenderanno se non riceveranno cure in tempo”. Le vite dei bambini ad Haiti sono sempre più minacciate dagli effetti combinati della pandemia, delle crescenti violenze, della mancanza di accesso a servizi di prevenzione per la nutrizione e acqua pulita, delle condizioni meteorologiche estreme acuite dal cambiamento climatico, come gli uragani. La malnutrizione acuta tra i bambini sotto i 5 anni è aumentata del 61% durante lo scorso anno ad Haiti. Secondo le nuove stime sui bisogni umanitari, nel 2021 circa 217.000 bambini haitiani potrebbero soffrire di malnutrizione acuta rispetto ai 134.000 bambini lo stesso periodo dello scorso anno. Solo nei primi tre mesi di quest’anno, il numero dei ricoveri di bambini per malnutrizione acuta grave nelle strutture sanitarie ad Haiti è aumentato del 26% rispetto allo scorso anno. 1 haitiano su 4 attualmente affronta un’insicurezza alimentare acuta, circa 4,4 milioni di persone, compresi 1,9 milioni di bambini. Per il 2021 l’Unicef necessita di 48,9 milioni di dollari per rispondere ai bisogni umanitari di 1,5 milioni di persone ad Haiti, inclusi più di 700.000 bambini. Finora questo appello è ancora quasi completamente sotto finanziato.