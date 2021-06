Diocesi: Tortona, questa sera chiusura del Mese mariano in cattedrale con mons. Viola

L’arcivescovo-vescovo emerito di Tortona Vittorio Francesco Viola, segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e amministratore apostolico di Tortona, presiederà questa sera nella cattedrale di Tortona, alle 20.45, la recita del Santo Rosario a chiusura del Mese mariano. La preghiera sarà trasmessa in diretta su RadioPnr (96.4 Mhz FM) e in streaming sui siti internet www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it, www.ilpopolotortona.it e sulle pagine Facebook dei media diocesani tortonesi.