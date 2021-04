Università: Crui, Italia e Vietnam insieme nella prima fiera virtuale per atenei e imprenditori

Si chiama UniSmartItaly e inizierà domani, 16 aprile. Per nove giorni, incontri tematici metteranno in contatto università italiane e vietnamite, studenti vietnamiti, aziende italiane in Vietnam e aziende vietnamite interessate all’Italia. “Attraverso UniSmartItaly vogliamo rafforzare una cooperazione già promettente tra il sistema di istruzione superiore e quello imprenditoriale di entrambi i Paesi, Repubblica Socialista del Vietnam e Italia – dice Maurizio Tira, delegato Crui agli Affari Internazionali e Rettore dell’Università di Brescia –. Studiare in Italia e lavorare in Vietnam e viceversa: dovrebbero essere queste le frontiere della futura cooperazione nel mondo globalizzato”.

UniSmartItaly è organizzata da Crui, Ice e Maeci con due obiettivi specifici. Da una parte, promuovere l’iscrizione di studenti vietnamiti alle università italiane, evidenziando il valore aggiunto dei rapporti università-imprese, sia per la definizione del curriculum di studio, sia per le opportunità di stage e di lavoro. Dall’altra, sviluppare i rapporti tra università e imprese (italiane e vietnamite), sulla base di esigenze e aspettative di entrambe le parti. “In un mondo sempre più globalizzato – aggiunge Tira – che affronta sfide senza precedenti in termini di sviluppo sostenibile ed equa distribuzione del benessere, la cooperazione scientifica e imprenditoriale è cruciale. Dobbiamo imparare gli uni dagli altri, per governare l’innovazione tecnologica sulla base delle nostre culture e tradizioni millenarie”. Il ricco calendario di incontri e i materiali degli espositori posso essere consultati sulla piattaforma Ice che ospiterà la fiera virtuale.