Formazione: Seraphicum, nel nuovo anno accademico il corso “Sulle tracce di Francesco e Chiara”

Studiare il francescanesimo per una conoscenza approfondita del carisma e perché possa diventare pratica di vita. Intende offrire anche questa opportunità il nuovo corso “Sulle tracce di Francesco e Chiara”, proposto dalla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” Seraphicum, a partire dal nuovo anno accademico.

“Un percorso di studio finalizzato a offrire una formazione di base sulla spiritualità francescana e clariana, così da approfondire, con metodo sistematico, alcune tematiche basilari del carisma di san Francesco e santa Chiara d’Assisi, lo sviluppo del francescanesimo, le opere dei grandi francescani, gli aspetti del carisma in relazione alla vita consacrata e alla missione dei francescani nella Chiesa e nel mondo”, si legge in una nota. Integrando studio ed esperienza grazie alla previsione, nel percorso di studio, di appositi laboratori.

La proposta, così come formulata, apre le porte della Facoltà a religiosi e religiose, a laici appartenenti alle varie realtà del mondo francescano e, più in generale, a quanti desiderano approfondire queste tematiche.

“L’offerta didattica è strutturata su cinque moduli, ovvero Teologia dogmatica (26 ore): Cristologia francescana, Ecclesiologia francescana, Mariologia francescana; Spiritualità (24 ore): Elementi di teologia spirituale, Carisma e spiritualità francescana e clariana, La preghiera francescana e clariana; Francescanesimo (32 ore): Le Fonti Francescane, Storia del francescanesimo, I grandi maestri francescani; Teologia della vita consacrata (14 ore): I consigli evangelici secondo san Francesco, La fraternità francescana, La missione francescana e clariana nel mondo; Pedagogico-pastorale (16 ore): Pedagogia francescana, Il ruolo dei francescani nella Chiesa, Ecologia francescana”.

“Frati, clarisse, religiosi e religiose di ispirazione francescana, secolari francescani e simpatizzanti francescani – spiega il preside, fra Raffaele Di Muro – avranno la possibilità di conoscere ed approfondire le fonti francescane, la santità francescana e il pensiero filosofico, teologico e sociale donato da uomini e donne dell’universo ‘serafico’ all’umanità di oggi e di tutti i tempi. Ringrazio Daniela Del Gaudio, della Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine, per il coordinamento del corso e tutti i professori che aderiscono all’iniziativa e che sapranno dare uno straordinario contributo”.

Il corso si svolgerà in modalità presenziale e on line, i mercoledì dalle ore 15 alle 18.15, per un totale di 120 ore (dal 6 ottobre prossimo al 1° giugno 2022). A conclusione del corso, i partecipanti dovranno presentare un elaborato che permetterà loro di ottenere l’attestato di partecipazione.

Le iscrizioni, da effettuare on line, termineranno il 30 settembre. Info sul sito web della Facoltà o contattare la Segreteria all’indirizzo segreteria@seraphicum.org.