Tumore al seno: con Covid-19 screening -35% e diagnosi in ritardo per 3mila donne. Carovana prevenzione aumenta tappe. Al via #aspettandolarace

La pandemia ha determinato una riduzione media del 35% negli screening e già ora oltre 3mila delle 56mila donne che affronteranno un tumore al seno in Italia nel 2021 arriveranno alla diagnosi più in ritardo. Anche le cure sono state fortemente rallentate e rese più difficili. C’è bisogno quindi di un impegno straordinario ed è in quest’ottica che Komen Italia ha scelto di rafforzare le proprie attività per dare risposte concrete all’emergenza sanitaria da Covid-19.

La Carovana della prevenzione – il programma nazionale itinerante di protezione della salute femminile che da ottobre 2017 ha già offerto gratuitamente con le sue 4 Unità mobili più di 33mila prestazioni mediche ai territori e alle comunità più in difficoltà – verrà ulteriormente accelerata. Entro la fine dell’anno saranno organizzate 50 giornate aggiuntive per offrire a più di 2.500 donne esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici nelle aree dove la prevenzione è rimasta più indietro. Esami di prevenzione saranno offerti ad altrettante donne che più hanno risentito della pandemia nei Villaggi della salute, programmati in autunno in occasione delle 7 Race for the Cure. Inoltre, pur consapevoli dello scenario incerto che la pandemia ancora determina, è in fase di organizzazione la Race for the Cure a Roma (dal 7 al 10 ottobre) e anche a Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara tra settembre e novembre.

In vista di questo obiettivo, parte oggi #aspettandolarace, nuovo programma di eventi, virtuali e in presenza, per riportare al centro dell’attenzione la prevenzione e la raccolta fondi incoraggiando a iscriversi quest’anno in anticipo e a invitare amici, colleghi e parenti a fare altrettanto. Il lancio avverrà oggi alle 17 sui canali social @komenitalia con il presidente Riccardo Masetti in diretta con Maria Grazia Cucinotta, e domani alla stessa ora con Rosanna Banfi.