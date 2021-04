Missione in Kosovo: i militari italiani donano 22 personal computer agli studenti di Mushnikovë

(foto Ministero della Difesa)

​I militari italiani del 1° Reggimento artiglieria terrestre della Brigata alpina Taurinense, impegnati nella missione in Kosovo nel Regional Command West (RC-W), ha donato 22 personal computer all’Istituto comprensivo “Musnikova” del villaggio di Mushnikovë nella provincia di Prizren. Il progetto del Cimic – Cooperazione civile militare, consentirà agli studenti di utilizzare strumenti all’avanguardia per la didattica, rispondendo a una delle priorità della missione Kfor che mira all’accesso all’istruzione senza distinzione etnica, soprattutto in una regione dove la popolazione al di sotto dei 25 anni costituisce il 53% della popolazione e il tasso di disoccupazione giovanile è di oltre il 50%. “La Cooperazione civile militare, attraverso questi progetti, facilita la collaborazione con le istituzioni locali, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della regione”, le parole del Comandante di RC-W che ricevuto il ringraziamento da Sedat Bajrami, dirigente dell’Istituto comprensivo, riportate sul sito del ministero della Difesa, dove si spiega come la donazione sia stata possibile grazie ai fondi della Difesa italiana assegnati ai progetti della Cimic, “i docenti disporranno di uno strumento tecnologico utile alla registrazione di video-lezioni e all’insegnamento in streaming, che riduce la possibilità di contagio da Covid-19”.