Consiglio d’Europa: corruzione, gravi rischi dalle misure straordinarie per la pandemia. I dati sull’Italia

I governi gestiscano con rigore i rischi di corruzione emersi dalla necessità di misure straordinarie per combattere la pandemia Covid-19: l’indicazione arriva dall’organismo del Consiglio d’Europa per il contrasto alla corruzione (Greco) che oggi ha diffuso la sua relazione annuale. Da tenere sotto controllo ciò che può derivare da misure che hanno “concentrato i poteri e derogato diritti fondamentali”, ad esempio nei sistemi di appalti pubblici. Altro nodo chiave è la tutela dello Stato di diritto e dell’indipendenza della magistratura: non siano minati in nome della lotta alla corruzione. Nonostante i tempi difficili, l’invito del segretario generale del Consiglio Marija Pejčinović Burić, è che i governi “intensifichino gli sforzi per garantire che tutte le politiche e le azioni volte ad affrontare la salute pubblica e le crisi economiche soddisfino gli standard anti-corruzione”. Non bastano la legislazione e i quadri istituzionali: occorre che “questi standard siano applicati efficacemente nella pratica e i governi agiscano con trasparenza e responsabilità”. Il Rapporto esamina le misure per prevenire la corruzione rispetto a parlamentari, giudici e pubblici ministeri (4° round di valutazione), ma anche nei governi centrali e forze dell’ordine di tre Paesi europei (5° round).

Rispetto alla prima tranche, al 31 dicembre 2020, 16 Paesi erano soggetti alla procedura di non conformità del Greco con la Turchia in testa per raccomandazioni non attuate (74%), seguita da Austria (70%), e Irlanda (55%). Finlandia e Norvegia le uniche ad averle “pienamente attuate tutte”, l’Albania il 90%, seguita da Regno Unito (88%), Bulgaria (84%), Svezia (75%). L’Italia è sotto la lente: per quanto riguarda i parlamentari, non ha attuato il 50% delle raccomandazioni e per l’altra metà lo ha fatto solo parzialmente. È del 50% la fetta di raccomandazioni pienamente attuate rispetto alla corruzione nel giudiziario.