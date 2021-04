Santuari: Oropa, il 17 aprile incontro sull’economia del bene con suor Alessandra Smerilli in diretta streaming dalla basilica antica

Prosegue il cammino verso la quinta centenaria incoronazione della Madonna di Oropa che si svolgerà domenica 29 agosto. Dopo il primo evento “Oropa: le luci della speranza”, che nello scorso mese di dicembre ha aperto il percorso verso questo nuovo anno, la seconda tappa verso l’incoronazione si terrà sabato 17 aprile e avrà come tema l’economia del bene. Ospite principale suor Alessandra Smerilli, docente di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium e da poco nominata sottosegretario per il Settore fede e sviluppo del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. L’evento di sabato, in programma alle 21, si svolgerà nella basilica antica (per l’occasione chiusa ai fedeli) alla presenza del vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, e del rettore del santuario, don Michele Berchi, e verrà diffuso in streaming sul canale YouTube, sul sito del santuario e sulla pagina Facebook.

“Incoraggiati anche dall’insegnamento di Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti e dalla sua richiesta di fondare una nuova economia basata sulla persona (The Economy of Francesco) abbiamo voluto come Chiesa – spiega mons. Farinella – lasciarci coinvolgere in un progetto di solidarietà, speranza e futuro che possa favorire un vero processo di integrazione e di aiuto a tutti i cittadini. Ben oltre i trasferimenti di risorse per sostenere l’economia, la solidarietà va intesa come ‘fare insieme’ e come ‘essere aperti ad integrare tutti’, specialmente chi è ai margini”. Reciprocità, comunione e sostenibilità hanno trovato concretezza sul territorio nella Scuola di economia civile che a Biella ha promosso un modello economico che pone al centro la felicità pubblica attraverso la corretta gestione dei beni comuni. La diocesi ha dato vita a un progetto di sostegno economico rivolto a piccole imprese, artigiani e famiglie in difficoltà. Durante la serata del 17 aprile verrà presentato il progetto, avviato attraverso il fondo di fraternità attivato tramite la fondazione Operti, con il sostegno di diocesi, enti e privati.