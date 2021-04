Domenicani: Firenze, il 30 aprile il card. Zuppi al Giubileo di Santa Maria Novella con un incontro su “La Parola di Dio e i giovani”

Il 2021 è per la comunità domenicana fiorentina di Santa Maria Novella un anno speciale: si celebrano infatti gli 800 di fondazione, voluta espressamente da san Domenico, che inviò a Firenze 12 frati per stabilirvi un convento e ivi predicare il Vangelo per la salvezza delle anime. In occasione di questo anno giubilare (#giubileoSMN), aperto solennemente il 25 marzo con una messa presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, e arricchito dal dono delle indulgenze concesse dalla Penitenzieria Apostolica, sono stati organizzati diversi eventi e appuntamenti (in presenza e online).

Il prossimo evento significativo sarà il 30 aprile alle 19, in cui il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, terrà presso la basilica di Santa Maria Novella un incontro sul tema “La Parola di Dio e i giovani”. Il card. Zuppi ha un legame particolare con l’Ordine dei predicatori (domenicani) non solo perché ha inaugurato in Bologna il Giubileo in occasione della nascita al cielo di San Domenico, ma anche perché è pastore di quella Chiesa dove riposano i resti del santo fondatore. L’evento, come tutti gli eventi del giubileo di fondazione della comunità domenicana di Santa Maria Novella, sarà trasmesso anche sui social media (Facebook e YouTube).