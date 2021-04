Papa Francesco: ai vescovi brasiliani, “solo rimanendo uniti si può superare la pandemia”

Comincia con l’espressione della “vicinanza” alle migliaia di famiglie “che hanno perso un loro caro” il videomessaggio – in spagnolo – inviato dal Papa ai partecipanti alla 58ª Assemblea generale della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, in corso online fino a domani sul tema: “Il pilastro della Parola di Dio – L’animazione biblica della Pastorale”. “Giovani e anziani, padri e madri, medici e volontari, ministri sacri, ricchi e poveri”, l’elenco di Francesco, che menziona in particolare “i vescovi che sono morti a causa del Covid”. “La nostra fede in Cristo Risorto ci dimostra che possiamo superare questo tragico momento”, assicura il Papa: “è possibile superare la pandemia, è possibile superare le sue conseguenze, ma solo se restiamo uniti”: di qui l’invito rivolto alla chiesa brasiliana ad essere “strumentò di riconciliazione, strumento di unità, superando le divisioni ei disaccordi”. Solo lavorando uniti, “a tutti i livelli della società”, si potrà infatti per Francesco “superare non solo il coronavirus, ma anche tanti altri virus che da tempo infettano l’umanità”, come “il virus dell’indifferenza, che nasce dall’egoismo e genera ingiustizia sociale”.