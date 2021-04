Scuola: Aimc, dal 20 al 22 aprile la tre giorni “#percambiareilfuturo”

L’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc), in collaborazione con la Società italiana di ricerca didattica e con Oggiscuola, organizza dal 20 al 22 aprile, dalle 15 alle 19, un evento formativo nazionale rivolto a dirigenti, docenti, studenti e famiglie per “cambiare il futuro” e “progettare la scuola oltre la crisi” attraverso idee e proposte.

La tre giorni è l’occasione per attivare attraverso il dibattito fra docenti delle Università di tutta Italia, esperti di politica scolastica e rappresentanti delle Associazioni professionali, un confronto libero e aperto che superi l’emergenza e rivolga lo sguardo al futuro necessario della scuola.

“#percambiareilfuturo”: il titolo della tre giorni “vuole essere la risposta alla critica mossa alla scuola di modificare un futuro che in realtà sembra già essere segnato per i propri studenti. Progettare la scuola oltre la crisi è l’impegno ad aprire una pagina bianca ancora tutta da scrivere”, si legge in una nota dell’Aimc. Si potrà partecipare all’evento mediante iscrizione alla piattaforma online e in live streaming sui social.