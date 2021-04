America Latina e Caraibi: Celam, al via processo di ascolto in vista dell’Assemblea ecclesiale di novembre

L’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi (il cui momento culminante si terrà a Città del Messico dal 21 al 28 novembre) ha avviato il processo di ascolto dell’intero popolo di Dio, con l’obiettivo di dare vita a momenti di dialogo e consultazione, che “saranno il filo conduttore dell’intero processo di discernimento verso e durante l’assemblea. La fase di ascolto, informa una nota della Commissione preparatoria dell’Assemblea e del Celam, che viene diffusa oggi, si protrarrà fino a metà luglio e segue le indicazioni date da Papa Francesco, che nel messaggio iniziale in occasione della presentazione dell’Assemblea ha auspicato un cammino che sia segno di “una Chiesa senza esclusione”.

Mauricio López, coordinatore del Comitato di ascolto, ha assicurato che “aspiriamo ad avere una piena e ampia partecipazione di tutto il popolo di Dio che vive in America Latina e nei Caraibi, in modo che questa Assemblea sia una vera celebrazione della nostra identità ecclesiale, a servizio della vita”.

López aggiunge che “questo evento vuole essere una genuina espressione di una presenza che accoglie le speranze e i desideri di tutte le persone che compongono la Chiesa, il popolo di Dio, soprattutto in questo momento di profonda crisi”. Possono partecipare tutti gli uomini e le donne appartenenti alla Chiesa.

Di fronte a ciò, “la coerenza con l’annuncio del Vangelo di Gesù sarà il gesto vivo che darà rilevanza al nostro cammino; dobbiamo ascoltare con attenzione le grida dei poveri e di sorella e madre Terra in questo tempo della pandemia di Covid-19 e di tutte le altre pandemie di iniquità ed esclusione che questo momento sta rivelando”.

Il processo di ascolto sarà sviluppato attraverso attività comunitarie e contributi individuali, mediante registrazione sul sito web dell’Assemblea ecclesiastica, nella sua sezione “Ascolta”. Ulteriori informazioni si possono chiedere all’indirizzo mail escucha@asambleaeclesial.lat. Tre le modalità di consultazione: contributi di parrocchie, associazioni e gruppi; contributi individuali; incontri e forum tematici, anche virtuali.