Laudato si’: Comece e Pontificio Consiglio della cultura in dialogo su “spiritualità, sostenibilità e stile di vita”

“Spiritualità, sostenibilità e stile di vita”. Nel contesto del recente lancio dell’iniziativa New European Bauhaus, la Comece e il Pontificio Consiglio della cultura organizzano oggi pomeriggio un webinar congiunto e una sessione di dialogo per offrire una chiave di lettura sui temi della sostenibilità alla luce dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. L’evento vedrà la partecipazione del card. Jean-Claude Hollerich e di mons. Paul Tighe, rispettivamente presidente della Comece e segretario del Pontificio Consiglio della cultura, che, assieme ad architetti, politici e teologi, discuteranno dei legami tra bellezza, inclusione sociale, sostenibilità e spiritualità negli spazi urbani e abitativi. Per registrarsi al webinar (dalle 17 alle 19.10), basta iscriversi a questa pagina web.