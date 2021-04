Comunicazioni sociali: Corrado (Cei), “il manifesto offre un’opportunità di riflessione, ma anche di azione”

“La sfida che ci attende è quella di comunicare incontrando le persone dove e come sono. Le parole di Papa Francesco, che danno il titolo al messaggio per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, hanno accompagnato e ispirato il lavoro per la realizzazione del manifesto che ogni anno l’Ufficio nazionale mette a disposizione per l’animazione nelle diocesi e nelle parrocchie”. Lo sottolinea Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, presentando il manifesto per la Giornata, realizzato da Sofia Novelli, docente della Scuola di Arte sacra di Firenze. Il manifesto – aggiunge il direttore – “offre una suggestione sui sentieri del dove e del come”. “Un’opportunità di riflessione, ma anche di azione. Una lezione da riscoprire in questo momento della nostra storia. Una sana creatività che, come emerge dall’opera di Sofia Novelli, può aiutare a progettare nuove forme di prossimità che passano da una comunicazione attenta e responsabile”.