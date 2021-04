Scuola: Agorà della Parità, “affetto e vicinanza a Giovanna Boda”

“Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia del tentato suicidio di Giovanna Boda, dirigente del ministero dell’Istruzione che abbiamo apprezzato in questi anni per la grande professionalità e umanità oltre che il grande impegno per la legalità. Confidando nel corso della giustizia vogliamo però esprimere il nostro disappunto per le anticipazioni di un’inchiesta giudiziaria che sono state pubblicate su alcune testate giornalistiche nazionali”. Lo scrive in una nota l’Agorà della Parità (Agesc, CdO Opere educative, Cnos scuola, Ciofs scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione). “Ci stringiamo attorno alla famiglia – prosegue la nota – con l’intento di far arrivare a Giovanna Boda tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza e assicurandole le nostre preghiere per una pronta guarigione”.