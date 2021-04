Migranti: Lamorgese (min. Interno), “tutti sono sottoposti ai protocolli sanitari anti-Covid prima dell’inserimento nel circuito dell’accoglienza”

“Tutti i migranti giunti sul territorio nazionale, prima del loro inserimento nel circuito dell’accoglienza, sono sottoposti ai protocolli sanitari finalizzati al contenimento del contagio da Covid e regolarmente svolgono un periodo di quarantena. Scendono dalle navi dove svolgono il periodo di quarantena soltanto dopo aver fatto il tampone, con esito negativo”. Lo ha precisato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Question time nell’aula di Palazzo Madama.

Rispondendo ad un’interrogazione, Lamorgese ha spiegato che “un efficace contrasto del traffico di migranti e della tratta richiede due condizioni”. Innanzitutto “un approccio condiviso con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi”, “nel senso che tali Paesi devono cooperare ed essere sostenuti nella costruzione di efficaci sistemi di controllo delle frontiere”. In secondo luogo “serve il rilancio della dimensione esterna della politica migratoria europea”. “Occorre in definitiva – ha proseguito il ministro – anche uno sforzo straordinario dell’Unione europea per rilanciare il dialogo politico, gli accordi di partenariato con i Paesi terzi in modo da prevenire i flussi migratori, facilitare le attività di rimpatrio e, nel contempo, intensificare la cooperazione nel campo dello sviluppo economico sostenibile e della migrazione legale”. Viene richiesto “un maggior coordinamento tra gli organismi di governo dell’Ue e i Paesi membri, in tale contesto l’Italia è pronta ad offrire un contributo concreto”, ha assicurato Lamorgese.