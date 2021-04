Romania: Giornata dell’arte 2021. Visita virtuale della Pinacoteca dell’Accademia di Romania in Roma

L’Accademia di Romania in Roma celebra la Giornata mondiale dell’arte 2021 con una mostra virtuale della sua Pinacoteca, dal 15 al 24 aprile, informa un comunicato della storica istituzione scientifica e culturale romena. Sono 24 i lavori esposti, tra pittura, grafica e litografia, realizzati da 21 artisti romeni e italiani: Alexandru Țipoia, George Țipoia, Horia Bernea, Ion Sălișteanu, Ion Grigore, George Mircea, Bogdan Vlăduță, Sorin Scurtulescu, Ion Sima, Tatiana Moscu, Cornelia Brăiescu Broască, Ion Mushceleanu, Ana-Maria Smighelski, Ligia Macovei, Ion Anghel, Ervent Nicogosian, Santha Iosif, Pina Molinari, Bruno de Angelis, Giancarlo Benelli, Vincenzo Maugeri. Si tratta di “un perfetto dialogo artistico tra la Romania e l’Italia”, ha detto la vicedirettrice dell’Accademia Oana Boşca-Mălin, in un’intervista alla redazione italiana della Radio Romania International. Le opere d’arte esposte “hanno una forte carica storica ed emotiva e un notevole valore artistico” e fanno parte dall’archivio artistico collezionato negli ultimi 50 anni. La mostra è una conferma che anche in tempi di pandemia, quando si è impossibilitati di visitare fisicamente i luoghi di cultura, “l’arte resta uno degli strumenti per combattere le crisi, i contrasti, le tragedie anche e le incertezze”. Non ci sono orari di apertura, tariffe o prenotazioni per visitare la mostra virtuale, alla quale si può accedere attraverso la pagina Facebook dell’Accademia di Romania.

La Giornata mondiale dell’arte, arrivata nel 2021 alla decima edizione, è stata istituita da Unesco nel 2012 e si celebra ogni anno il 15 aprile, in onore della nascita di Leonardo da Vinci. L’Accademia di Romania in Roma è stata fondata nel 1920, per il perfezionamento dei giovani romeni in varie discipline come lettere, storia, archeologia, belle arti e architettura. È stata chiusa tra 1948 e il 1989 e riaperta nel 1990, dopo la caduta del regime di Ceaușescu, e svolge la sua attività in base all’Accordo culturale tra la Romania e l’Italia.