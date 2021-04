Diocesi: Trento, restituite due porticine da tabernacolo del ‘700 rubate nel 2008 nella chiesa dell’Annunziata di Lodrone

Nei giorni scorsi due porticine da tabernacolo del ‘700, rubate nel 2008 nella chiesa dell’Annunziata di Lodrone, in diocesi di Trento, sono state restituite alla parrocchia dai carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale di Monza. Le indagini – viene spiegato – erano cominciate nel febbraio dello scorso anno, quando il titolare di una nota casa d’aste bresciana si era presentato negli uffici del Nucleo monzese per consegnarle, dopo aver saputo che erano state segnalate come rubate. Le indagini hanno confermato che i dipinti erano stati messi in vendita da un cinquantenne della provincia di Brescia che è stato denunciato per ricettazione alla Procura lombarda.

Gli sportelli di tabernacolo trafugati, dipinti ad olio su rame datati 1721, sono attribuiti a Nicolò Dorigati, pittore preferito dal canonico Carlo Ferdinando Lodron, le cui iniziali e stemma compaiono in basso nei due sportelli. I soggetti rappresentati nelle due opere sono la “Sacra famiglia con Sant’Anna in gloria e Sant’Alessandro di Nicomedia” e i “Santi in Convegno che contemplano la Madonna in Gloria e la Trinità“.