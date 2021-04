Cinema: Giffoni Film Festival, dal 21 al 31 luglio l’edizione “Plus” con le attività per il cinquantennale. 150 film, 9 anteprime, 150 talenti e ospiti

È in arrivo a 5.000 ragazze e ragazzi, italiani e stranieri, la richiesta di confermare la loro partecipazione a #Giffoni50Plus. “Un grido di felicità in un anno dove bisogna ancora rispettare regole e comportamenti per poter poi volare, nel 2022, sulle ali della libertà”, evidenzia una nota del Giffoni Film Festival, diffusa oggi.

“#Giffoni50Plus avvia il suo percorso verso la normalità, la ripresa delle attività e della fiducia vicino, ancor di più, a chi ha subito enormi disagi affettivi e psicologici – dichiara il fondatore e direttore Claudio Gubitosi -. Giffoni c’è e risponde con un’edizione meravigliosa, anche se ancora sotto tutela. Il mondo dei giffoner attendeva questa notizia dallo scorso anno. Ci siamo e siamo pronti per un programma pensato per promuovere ancor di più valori, benessere e riconquista delle identità”.

Dal 21 al 31 luglio, 5.000 ragazze e ragazzi di 90 città italiane e 20 nazioni potranno riconquistare gli spazi, gli ambienti, le sale che hanno segnato la loro vita e presenza a Giffoni. L’esperienza dello scorso anno di far vivere a distanza il Festival a tanti altri juror, sia in Italia sia all’estero, è stata un successo. A seguito delle numerose richieste, quest’anno è riconfermata e incrementata. Saranno non meno di 50 gli hub in Italia e 20 in altrettante nazioni, per oltre 3.000 juror a distanza.

I ragazzi internazionali proverranno da Spagna, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Inghilterra, Austria, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Romania, Macedonia del Nord, Grecia, Croazia, Serbia, Tunisia, Qatar, Giappone, Canada.

Per garantire il massimo della partecipazione in sicurezza, alle sale permanenti che hanno una disponibilità di 1.700 posti si aggiungeranno due tensostrutture per altri 1.400 posti.

Saranno 150 i film che verranno proposti nelle varie sezioni, 9 i grandi eventi dedicati alle anteprime. Non meno di 150 tra talenti e ospiti saranno protagonisti con i ragazzi nelle varie attività di incontro, dibattito e performance.

Le masterclass sono state tutte concentrate in una sola nuova sezione: “Giffoni Impact!”, riservata a 200 giovani italiani dai 18 ai 28 anni che avranno l’opportunità di incontrare esempi ed esperienze di imprenditori, giornalisti, scrittori, uomini e donne di scienza, delle arti, dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e persone comuni.

Confermata una delle sezioni più seguite dal pubblico di Giffoni e da tutti i juror: “VivoGiffoni”. La grande arena per la musica sarà riproposta nell’ampio spazio della Piazza Fratelli Lumiere. Dalle 22 alle 24, rispettando le regole sanitarie, si tornerà ad ascoltare e condividere la musica dal vivo.

Prima della data di inizio del festival, Giffoni si presenterà al mondo dai parchi archeologici di Pompei e Paestum e con attività previste nel Museo archeologico di Pontecagnano.