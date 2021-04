Trapianti: la campagna “Donare è una scelta naturale” prosegue per tutto aprile. Ad oggi oltre 10 milioni di visualizzazioni social

Donare gli organi non è solo “una scelta naturale”, come recita lo slogan della nuova campagna di comunicazione del ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti, ma è anche una scelta virale. Sono oltre 10 milioni le visualizzazioni complessive ottenute dai contenuti social accompagnati dall’hashtag #sceglididonare e dai video pubblicati sulle varie piattaforme digitali per la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti celebrata domenica scorsa.

Una visibilità alla quale hanno collaborato in tantissimi, a partire dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, insieme a diversi Ministeri, Regioni, Comuni, Asl e ospedali italiani. Tanti anche i personaggi dello spettacolo e dello sport e gli influencer che hanno partecipato alla challenge lanciata su Instagram e Facebook, ovvero mostrare in tutti i modi possibili la “formula del dono” 1+X=7, dove l’incognita da svelare è il proprio consenso alla donazione, un “sì” che può consentire di salvare fino a 7 persone tra le 8.291 in questo momento aspettano un trapianto. Sfida raccolta anche da tantissimi medici, infermieri, operatori sanitari, volontari dell’Aido e delle associazioni del dono, e da migliaia di cittadini comuni. In particolare, il ringraziamento del Cnt va a Emilio Solfrizzi, testimonial ufficiale e voce dello spot radiofonico in onda in queste settimane sulle principali emittenti nazionali e locali, al quale si sono aggiunti altri personaggi noti. Cliccatissimi anche i post realizzati da Will Italia e dai profili social di Taffo.

Un altro sostegno fondamentale alla campagna è arrivato da Rai per il Sociale e da numerose trasmissioni del servizio pubblico. La campagna “Donare è una scelta naturale” proseguirà per tutto il mese di aprile in radio, online e nelle principali città italiane sui maxiled e nei circuiti tv di Grandi Stazioni – Gruppo Ferrovie dello Stato e rimarrà attiva sul sito www.sceglididonare.it.