Diritti umani: Acli, “approvazione in Senato della cittadinanza a Zaki segnale importante. Ora Governo s’impegni per sua liberazione”

“L’approvazione in Senato della cittadinanza a Patrik Zaki è un segnale importante. Ora però ci aspettiamo che il Governo si impegni per la liberazione dello stesso Zaki e per la verità e la giustizia per Giulio Regeni”. Lo affermano le Acli, in una nota diffusa ieri sera. “Dobbiamo tuttavia essere tutti consapevoli che se continua a prevalere la logica che le democrazie per prosperare abbiano bisogno delle dittature e di chi viola i diritti umani, Next Generation Eu o qualsiasi altro ambizioso green new deal non basteranno da soli a farci traguardare quel mondo nuovo che questo cambiamento d’epoca reclama. Anzi prima o poi i nostri troppi ed emergenziali compromessi potrebbero rivelarsi complici di una deriva bellica, a partire anche dal Mediterraneo, sempre più pericolosa”, prosegue la nota. “Serve che noi si ceda potere per essere insieme un’Europa che abbia un’unica voce sulla politica estera. Solo così daremo sovranità ai diritti nostri e di ogni essere umano, smettendo di dipendere dalle oscenità altrui, come quelle della Turchia muro disumano della nostra indifferenza verso tante vittime della guerra globale a pezzi”.