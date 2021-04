Conferenza sul futuro dell’Europa: l’abc su sito dedicato e social. Portale attivo dal 19 aprile, inaugurazione il 9 maggio

(Photo SIR/European Parliament)

La Conferenza sul futuro dell’Europa inizia a collocarsi visivamente sugli schermi di chi è interessato al cammino dell’Europa e lo segue. In attesa dell’apertura ufficiale di questo processo, il prossimo 9 maggio, preceduto dal lancio della piattaforma dello scambio tra i cittadini, il 19 aprile, c’è già uno spazio nel portale della Commissione europea, che raccoglie in tutte le lingue, i primi elementi utili: una breve descrizione di ciò che vuole essere questo “inedito esercizio democratico paneuropeo”, cioè “creare un nuovo spazio pubblico per un dibattito aperto, inclusivo e trasparente con i cittadini su una serie di priorità e sfide importanti”. Nella pagina web confluiscono poi le “novità” e le notizie, che al momento riguardano la fase di avvio dei lavori, e sono anche disponibili i “documenti” fondativi, in particolare la “dichiarazione comune” sottoscritta il 10 marzo 2021 dai presidenti di Parlamento, Consiglio e Commissione, in cui si esprime il senso del percorso, si indicano le modalità di lavoro, le azioni previste e vengono enunciati i principi della Conferenza. È stato attivato anche un canale dedicato su Twitter; le “parole chiave” sono #CoFoE #FutureOfEurope.