Haiti: Saturné (presidente vescovi), “contatti stretti con famiglie e congregazioni per liberare i rapiti”

“Stiamo mantenendo contatti molto stretti con le famiglie e le congregazioni coinvolte in questa situazione disumana, per confortare e cercare soluzioni per la liberazione delle persone sequestrate”: lo dice monsignor Launay Saturné, arcivescovo di Cap-haitien e presidente della Conferenza episcopale haitiana, in una lettera indirizzata a monsignor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Celam, il Consiglio episcopale latinoamericano che riunisce le Conferenze episcopali di tutta l’America Latina. Lo scambio di messaggi è stato letto oggi in apertura della 134 esima Assemblea plenaria ordinaria della Conferenza episcopale di Haiti, mentre è in corso lo sciopero nazionale di tutte le scuole, università e attività della Chiesa per chiedere il rilascio dei 5 preti, 2 suore e 3 familiari rapiti domenica 11 aprile. Anche le aziende private hanno deciso di aderire allo sciopero contro “la dittatura del rapimento”, come è stata definita dai vescovi haitiani. Monsignor Saturné ringrazia il presidente del Celam per la solidarietà: “Ogni sforzo dei Paesi amici per fare pressione sulle autorità haitiane ed essere di aiuto per la liberazione degli ostaggi è benvenuto”.