Venerdì Santo: Civitavecchia-Tarquinia, mons. Ruzza domani sera presiede la preghiera cittadina “Contempliamo la morte di Cristo”

Domani, Venerdì Santo, 2 aprile, alle ore 20.15, il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, mons. Gianrico Ruzza, presiederà la preghiera cittadina “Contempliamo la morte di Cristo”, che si svolgerà nel piazzale Pietro Guglielmotti, presso l’ingresso di Palazzo del Pincio, sede del Comune di Civitavecchia.

Un’iniziativa di raccoglimento e meditazione, promossa dalla diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per tenere viva la devozione della città al Venerdì Santo. Una celebrazione di preghiera, di circa mezz’ora, che avrà luogo nel rispetto delle misure di sicurezza; per questo è prevista la presenza soltanto di una delegazione delle Istituzioni e dell’Amministrazione comunale. In rappresentanza dei fedeli saranno presenti l’Arciconfraternita del Gonfalone e la Confraternita di Santa Maria dell’Orazione e Morte.

Chi lo desidera potrà partecipare attraverso la diretta streaming sui canali social, Facebook e YouTube, e sul sito internet della diocesi e delle parrocchie.