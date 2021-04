Settimana Santa: Bolzano, il 2 aprile nelle chiese si raccoglie l’offerta della Quaresima di fraternità

Il Venerdì Santo, 2 aprile, in tutte le chiese della diocesi di Bolzano-Bressanone si raccoglie l’offerta della Quaresima di fraternità per sostenere progetti di sviluppo nelle missioni. L’Ufficio missionario diocesano invita a partecipare a questa azione di solidarietà verso i più bisognosi. “La pandemia sta provocando sofferenza e morte, fame e disperazione in tutto il mondo: le tavole vuote dei nostri fratelli e sorelle affamati mettono ancora una volta in discussione il nostro modo di vivere”, sottolinea l’Ufficio missionario diocesano, che invita i fedeli altoatesini a contribuire con generosità a questa raccolta. Le offerte saranno impiegate per alleviare le sofferenze delle persone che vivono nelle zone più povere del mondo.

Lo scorso anno, grazie alla Quaresima di fraternità, sono stati raccolti 168.519,23 euro, che hanno permesso di finanziare 22 progetti in diverse parti del mondo. Tra questi, 12 sono stati i progetti di natura sociale, 5 i progetti educativi e 5 quelli pastorali. In Africa sono stati finanziati 13 progetti, 2 in America Latina, 5 nell’Europa orientale e 2 in Asia.