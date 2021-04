Settimana Santa: Sassari, il calendario delle celebrazioni presiedute da mons. Saba. L’arcivescovo compirà in forma privata il pellegrinaggio delle “cerche”

Il Triduo della Passione e della Risurrezione del Signore avrà inizio, a Sassari, oggi, Giovedì Santo, con la Messa crismale che l’arcivescovo Gian Franco Saba presiederà alle 10 nella cattedrale di San Nicola. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi. Alle 18, sempre in cattedrale, mons. Saba celebrerà la Messa in Coena Domini con la partecipazione dei rappresentanti delle realtà socio-caritative del territorio diocesano. Dalle 20, poi, preghiera di adorazione. “A causa delle attuali disposizioni restrittive, in forma privata e a nome della comunità diocesana – spiega una nota – l’arcivescovo farà il tradizionale pellegrinaggio di preghiera delle ‘cerche’”.

La mattina di Venerdì Santo, mons. Saba presiederà alle 8 in cattedrale la preghiera dell’Ufficio delle letture e delle Lodi mattutine insieme al capitolo turritano. Per le 9 è in programma un momento di preghiera nella chiesa di Sant’Antonio con l’arciconfraternita dei Servi di Maria. Alle 17, la cattedrale ospiterà l’Azione liturgica della Passione del Signore mentre alle 19.30, nella chiesa della Santissima Trinità, si terrà il “Discendimento” di Cristo con l’arciconfraternita di Santa Croce e Gonfalone.

La solenne Veglia pasquale avrà inizio alle 19 di sabato 3 aprile, e sarà presieduta dall’arcivescovo in cattedrale. Nella Domenica di Pasqua, le celebrazione presiedute da mons. Saba saranno due: la prima alle 8.30 nella casa circondariale di Bancali e la seconda alle 10 in duomo con il solenne pontificale.