Papa Francesco: celebra la messa in Coena Domini dal card. Becciu

Papa Francesco ha celebrato la Messa in Coena Domini, in privato, nell’abitazione del card. Angelo Becciu. Secondo quanto hanno riferito fonti dei Focolari confermate dall’entourage del cardinale Angelo Becciu – riferisce Vatican news – questo pomeriggio intorno alle 17.30 Papa Francesco è arrivato nella cappella dell’appartamento privato del porporato nel palazzo del Sant’Uffizio e vi ha celebrato in forma privata la Messa in Coena Domini. Oltre al cardinale e alle suore che lo aiutano erano presenti alcune focolarine. “Trattandosi di un impegno privato del Santo Padre, non ci sono conferme ufficiali”, precisa Vatican news.