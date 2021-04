Settimana Santa: Padova, le celebrazioni con il vescovo Cipolla anche in diretta Youtube e tv

Nella diocesi di Padova, dopo la Via Crucis diocesana che sarà trasmessa ieri sera sul canale YouTube della diocesi e sui canali televisivi (117 Telenuovo Padova e 87 Tv7 News), gli appuntamenti della Settimana Santa proseguono con la messa del Crisma che sarà presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, stamattina alle 10 in cattedrale. Una celebrazione ristretta, in cui al termine non verranno distribuiti gli oli (che saranno dati in giorni e a orari stabiliti), e limitata solo a quanti sono stati raggiunti da un invito personale in rappresentanza di tutta la diocesi, nel rispetto delle normative di prevenzione dal contagio. Ci sarà comunque la possibilità di seguire la diretta streaming sul canale You Tube della diocesi. La tradizionale offerta di carità, normalmente raccolta nel corso della messa del Crisma, sarà devoluta ai profughi della rotta balcanica. Il vescovo presiederà la messa in Cena Domini alle 15.45 nella chiesa dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio (Sarmeola di Rubano). Anche questa celebrazione sarà trasmessa sul canale You Tube e sui canali 11 e 87 del digitale terrestre. Il Venerdì Santo, mons. Cipolla presiederà, come lo scorso anno, la celebrazione della Passione del Signore alle 15 nella chiesa del Monoblocco dell’Azienda ospedaliera di Padova (diretta You Tube e canali 11 e 87), come segno di vicinanza a quanti vivono la sofferenza e a quanti si adoperano nella cura, particolarmente in questo tempo così difficile segnato dalla pandemia.

La Veglia di Pasqua, sabato 3 aprile, durante la quale riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana dalle mani del vescovo sette catecumeni della città, si terrà alle 19 in cattedrale (diretta You Tube e canale digitale 87 – Tv7 news). Domenica mons. Cipolla presiederà l’eucaristia alle 10.15 nella comunità parrocchiale di Madonna Pellegrina a Padova, ancora con diretta You Tube e televisiva sui canali digitali 11, 12 e 87.