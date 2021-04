Messa crismale: mons. Delpini (Milano), il “grazie” ai preti ambrosiani. “Celebrato tanti funerali ma abbiamo continuato ad annunciare il vangelo”

“Abbiamo vissuto tempi tribolati: ma abbiamo continuato a consolare con le parole di Gesù. Io vi ammiro e vi ringrazio. Abbiamo celebrato tanti funerali, troppi funerali: ma abbiamo continuato ad annunciare il vangelo della risurrezione: io vi ringrazio e vorrei farvi sentire la mia prossimità e il mio incoraggiamento”: con queste parole l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si è rivolto ai sacerdoti presenti in duomo oggi per la messa crismale, rivolgendosi idealmente a tutti i presbiteri della diocesi. “Abbiamo attraversato come tutti momenti di smarrimento, di paura, forse anche di depressione: ma abbiamo continuato a tenere fisso lo sguardo su Gesù. Io vi ringrazio per la vostra testimonianza – ha proseguito mons. Delpini –. Mentre siamo logorati dalle incertezze, mentre ci sentiamo tutti più poveri, mentre soffriamo di essere imprigionati dalla pandemia, mentre siamo incapaci di vedere il cammino da seguire, Gesù proclama l’anno di grazia del Signore”.

Anche la diocesi ambrosiana entra nel Triduo con la possibilità di celebrarne i riti con la presenza dei fedeli a differenza dello scorso anno. L’arcivescovo Delpini presiederà in duomo le seguenti celebrazioni: oggi, alle ore 17.30, la messa nella Cena del Signore; 2 aprile, Venerdì santo, alle ore 17.30, la Passione e deposizione del Signore; 3 aprile, Sabato santo, alle ore 8.15, l’ufficio delle letture, le lodi mattutine e l’ora terza; alle ore 18, la Veglia pasquale e la celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana. Infine domenica 4 aprile, Pasqua, alle ore 11, la messa pontificale e alle ore 16 i secondi vespri pontificali.

Inoltre domani mattina l’arcivescovo si recherà in alcune città della diocesi (Lecco, Seveso e Varese) per consegnare ai decani di quelle zone pastorali gli oli santi benedetti durante la messa crismale celebrata questa mattina in duomo. Sempre domani, alle ore 15, monsignor Delpini celebrerà una Via Crucis per gli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia (piazza Mons. Moneta 1, Cesano Boscone) e domenica, alle ore 13, parteciperà al pranzo di Pasqua presso l’Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3, Milano).