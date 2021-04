Papa Francesco: messa del Crisma, “salva te stesso” è “il morso del serpente, che cerca di scandalizzare”. “Questa è l’epoca degli scandali”

(Foto Vatican Media/SIR)

Nella Croce di Cristo, c’è “il veleno del maligno che continua a insistere: salva te stesso. E in questo morso, crudele e doloroso, che pretende di essere mortale, appare alla fine il trionfo di Dio”. Lo ha spiegato il Papa, che nell’omelia della Messa del Crisma ha citato San Massimo il Confessore, il quale “ci ha fatto vedere che con Gesù crocifisso le cose si sono invertite: mordendo la carne del Signore, il demonio non lo ha avvelenato – in Lui ha trovato solo mansuetudine infinita e obbedienza alla volontà del Padre – ma, al contrario, unita all’amo della Croce ha inghiottito la Carne del Signore, che è stata veleno per lui ed è diventata per noi l’antidoto che neutralizza il potere del maligno”. “È vero che c’è qualcosa della Croce che è parte integrante della nostra condizione umana, del limite e della fragilità”, ha osservato Francesco: “Però è anche vero che c’è qualcosa di ciò che accade nella Croce che non è inerente alla nostra fragilità, bensì è il morso del serpente, il quale, vedendo il crocifisso inerme, lo morde e tenta di avvelenare e screditare tutta la sua opera”. “Morso che cerca di scandalizzare – questa è l’epoca degli scandali – di immobilizzare e rendere sterile e insignificante ogni servizio e sacrificio d’amore per gli altri”.