Papa Francesco: iniziata messa del Crisma, la seconda in tempo di pandemia

E’ iniziata con qualche minuto di anticipo la Messa del Crisma, momento di inizio dei riti del triduo pasquale. A presiederla, nella basilica di San Pietro, è il Papa, per la seconda volta in tempo di pandemia. Anche quest’anno, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, la presenza dei fedeli nella basilica vaticana è ristretta, in modo da rispettare le misure restrittive imposte per impedire la diffusione del contagio. La Messa del Crisma è concelebrata dal Santo Padre con alcuni cardinali e vescovi, con i superiori della Segreteria di Stato e con i membri del Consiglio presbiteriale della Diocesi di Roma. Nel corso della celebrazione eucaristica, come è tradizione il Giovedì Santo, i sacerdoti rinnovano le promesse fatte al momento della loro ordinazione. Il Papa benedirà poi l’olio degli infermi, l’olio dei catecumeni e il crisma.