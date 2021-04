Bolivia: mons. Coter (vicario apostolico Pando), “l’attesa della risurrezione si unisce all’attesa del vaccino”. Pasqua è nuova vita

“Celebriamo una Pasqua di speranza” affinché “arrivi questo annuncio di vita del Cristo risorto nella concretezza dell’esistenza di ogni giorno”. Mons. Eugenio Coter, vicario apostolico di Pando, in Bolivia, invia gli auguri di Pasqua attraverso il Sir. Il missionario ricorda la situazione pandemica nel Paese latinoamericano, la quale “ci invita ad aver cura della salute nostra e degli altri”. L’“attesa della risurrezione” si unisce “all’attesa del vaccino, che per noi si proietta da fine anno in avanti”, spiega nel videomessaggio inviato attraverso la Fondazione Missio. “Celebriamo la Pasqua anche noi in situazione di lockdown, con una certa sofferenza e fatica, ma con la coscienza che la vita si genera anche attraverso la fatica”. Aggiunge: “Nascere costa fatica alla madre ma anche alla nuova creatura. E la risurrezione è una nuova nascita” che “con una lettura mistica illumina la nostra realtà di quella luce del Risorto che scopriamo nell’esistenza quotidiana”.