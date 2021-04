Esercito italiano: militari Trasmissioni donano uova di Pasqua ai bambini dell’ospedale Umberto I di Nocera e materiale per i bisognosi al Nomadelfia di Roma

(foto Esercito Italiano)

Due momenti di solidarietà hanno contraddistinto, nei scorsi giorni, l’imminente festività di Pasqua per il Comando trasmissioni di Roma, che ha donato alimenti e materiale di cancelleria alla Onlus Solidarietà Nomadelfia Odv, ed il Battaglione trasmissioni Vulture, che grazie ad una raccolta volontaria ha consegnato uova di cioccolato ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale Umberto I di Nocera. Il 30 marzo scorso, una rappresentanza dei militari della Caserma “Perotti” di Roma, ha effettuato la donazione all’associazione romana di volontari nata dall’esperienza della comunità di Nomadelfia, che sostiene progetti di solidarietà, fraternità ed inclusione sociale attraverso interventi diretti e promozionali nei confronti degli emarginati. La donazione del Battaglione trasmissioni Vutlure ai bambini dell’ospedale Umberto I di Nocera, è caratterizzato anche dalla particolarità che le uova di cioccolato acquistate sono quelle dell’iniziativa di beneficenza patrocinata dallo Stato maggiore della Difesa e dal ministero dell’Economia, in favore della Onlus Enea, European neuroblastoma association, associazione guidata da genitori con esperienza diretta della malattia, che si occupa di raccolta fondi per garantire progetti di ricerca nell’ospedale pediatrico “Anna Meyer” di Firenze e nell’Università di Lund in Svezia.