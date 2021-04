Germania: dalle diocesi tante idee per la Pasqua “formato famiglia” in tempo di pandemia

Giungono da più parti, nella Chiesa tedesca, proposte per celebrare il Triduo pasquale a livello familiare, vista la perdurante pandemia e le restrizioni alla presenza fisica nelle chiese: momenti di preghiera, vie crucis, adorazione della croce da soli, in famiglia, in contemporanea con le trasmissioni in streaming e radio sono alcuni degli esempi. Il portale della Chiesa tedesca, katholisch.de, ha presentato una serie di idee tratte da vari siti di diocesi e istituzioni ecclesiali. Si può scegliere “un angolo della casa, un tavolo, e addobbarlo con una drappo, una candela, una croce o una icona, magari una statuina del santo della propria parrocchia”, per renderlo il punto di riunione della famiglia durante la partecipazione alle liturgie in streaming. Ci si può orientare alla recita della Liturgia delle ore, magari fermandosi in adorazione la notte nel Giovedì Santo meditando il mistero dell’Eucaristia. Molti sono i siti internet che presentano ampie catechesi del triduo pasquale, al quale attingere per pregare e meditare insieme a tutta la famiglia o da soli. A Lipsia è in corso la campagna “Posta di Pasqua per Dio”: apposite cassette postali nelle chiese per poter offrire in comunità le preghiere di tutti al Risorto. “Le preghiere saranno portate nelle chiese nel bagliore della luce pasquale, lette, appuntate su un muro di preghiera o poste sull’altare”.