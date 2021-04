Iraq: card. Sako (patriarca), messaggio di Pasqua “scoprire la dignità di ogni essere umano”

“È impossibile per noi fare un passo in avanti senza avere fiducia in Dio e nel prossimo. La nostra fiducia ci aiuta ad andare avanti con amore, solidarietà e gioia. La Risurrezione di Cristo rigenera la nostra vita spirituale, umana e sociale”. Lo scrive il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, nel suo messaggio di Pasqua diffuso oggi dal patriarcato. “Tra le nostre preoccupazioni, specialmente quelle relative alla pandemia da Coronavirus – afferma il cardinale – dobbiamo essere confortati dal fatto che Dio ci risusciterà. Le sue benedizioni, la sua misericordia e il suo perdono sono per tutti. E come ha detto Papa Francesco durante la sua visita in Iraq: ‘Non disperiamo, speriamo e perseveriamo nella gioia del Vangelo’”. Risurrezione, si legge nel testo, “significa vivere la nostra relazione con Dio con amore, verità e fiducia. Ciò richiede che entriamo nel nostro essere più profondo e che progrediamo sempre di più nella nostra spiritualità, nelle nostre preghiere e nel nostro impegno a vivere la fratellanza e la solidarietà. Per compiere il pellegrinaggio verso la Risurrezione – conclude – dobbiamo scoprire la dignità di ogni essere umano”.