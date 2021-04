Scuola: Agorà della Parità, “apprezzamento per apertura Bianchi su fondi Decreto Sostegni anche a paritarie, ora Parlamento corregga norma”

Le Associazioni di gestori e genitori delle scuole paritarie, riunite nell’Agorà della Parità (Agesc – Associazione genitori scuole cattoliche, CdO Opere educative, Cnos Scuola – Centro nazionale opere aalesiane, Ciofs Scuola – Centro italiano opere femminili salesiane, Faes – Famiglia e Scuola, Fidae – Federazione istituti di attività educative, Fism – Federazione italiana scuole materne, Fondazione Gesuiti Educazione) “apprezzano l’apertura del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi rispetto alla possibilità di destinare i fondi per la scuola inseriti nel Decreto Sostegni anche alle scuole paritarie e auspicano che il Parlamento, attraverso il lavoro delle commissioni incaricate, possa correggere la norma”, si legge in un comunicato appena diffuso dall’Agorà della Parità. “Tutti gli studenti d’Italia, e le loro famiglie, fanno parte del sistema d’istruzione e si trovano ad affrontare gli stessi problemi di fronte alla pandemia”, sottolinea la nota, firmata da Giancarlo Frare, presidente nazionale dell’Agesc, Massimiliano Tonarini, presidente nazionale di CdO Opere educative, Pietro Mellano, presidente nazionale di Cnos Scuola, Marilisa Miotti, presidente nazionale di Ciofs scuola, Giovanni Sanfilippo, delegato nazionale per le Relazioni istituzionali di Faes, Virginia Kaladich, presidente nazionale di Fidae, Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, Vitangelo Denora, delegato della Fondazione Gesuiti Educazione.