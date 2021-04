Messa crismale: mons. Cipolla (Padova), “in questo tempo la nostra missione pastorale è chiara: portare coraggio e speranza”

“In questo tempo la nostra missione pastorale è chiara: portare coraggio e speranza!”. Lo ha affermato questa mattina il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, nel corso della messa crismale che ha presieduto in cattedrale.

“Lo scorso anno, ricordiamolo, non abbiamo celebrato pubblicamente la Settimana Santa con il suo triduo, centro dell’anno liturgico” perché “siamo stati sorpresi e ci siamo trovati inesperti di fronte al Covid-19”, ha osservato il vescovo. “Dopo un anno di sforzi – ha aggiunto – siamo stati raggiunti anche noi da spossatezza, scoraggiamento, preoccupazione. Non dobbiamo essere sorpresi di vedere in noi e attorno a noi queste reazioni”. “Ci preoccupano l’assenza dei giovani dalla vita delle nostre comunità, la paura e l’insicurezza degli anziani; ci impensierisce la constatazione delle difficoltà economiche per le imprese, per gli esercizi commerciali, le attività culturali e artistiche, il turismo”, ha spiegato mons. Cipolla che, riferendosi anche ad un “mondo economico” che “vive opposti estremismi” – “qualcuno guadagna tanto altri stanno fallendo” – ha evidenziato che “anche noi siamo coinvolti, grazie alla nostra sensibilità pastorale, in questa fatica sociale”.

“Ci è quindi affidata dalla Provvidenza – ha ammonito – una missione nuova: tenere accesa la lampada della fede, fede in Dio e nella sua Provvidenza, fede nella vita, dono di Dio che noi vogliamo servire e incoraggiare. La lampada della fede diventa fiducia nel prossimo, nei vicini di casa, nella politica, nelle istituzioni preposte al servizio del bene comune”. “È fatica resistere, è fatica conservare la speranza e distribuire la gioia del Vangelo”, ha ammesso il vescovo: “Ma proprio per questo l’apporto spirituale che possiamo offrire alla nostra gente è oggi particolarmente prezioso: l’olio della consolazione ci è affidato perché sia portato a tutti!”.