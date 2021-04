Settimana Santa: Modena-Nonantola e Carpi, le celebrazioni presiedute dal vescovo Castellucci

Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, celebrerà oggi, Giovedì Santo, la Messa in Coena Domini alle 18 in duomo a Modena. Venerdì Santo alle 17, in diretta sul canale Youtube “Missio Modena”, si terrà la Via Crucis “Sulle vie della libertà” – preghiera con le vittime di tratta e sfruttamento. Alle 18, in duomo a Modena, presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Sabato Santo alle 19, in duomo a Modena, presiederà la solenne Veglia pasquale.

La Domenica di Pasqua mons. Castellucci celebrerà la Messa alle 9 nella casa circondariale Sant’Anna; alle 10.45 in cattedrale a Carpi; alle 18 in duomo a Modena, in diretta su Trc (canale 11) e TvQui (canale 19), con la traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana grazie al servizio delle “Figlie della Provvidenza per le sordomute”.

“Le celebrazioni – spiega un comunicato delle diocesi – si svolgeranno nel rispetto delle norme previste per la prevenzione del contagio da Covid-19, con distanziamento e capienze limitate secondo il protocollo Governo-Cei del 7 maggio 2020 e successive integrazioni, e seguiranno le indicazioni diocesane per la Settimana Santa comunicate a presbiteri, diaconi e fedeli, che è possibile consultare sui siti www.chiesamodenanonantola.it e www.diocesicarpi.it.”.

La Messa Crismale, presieduta da mons. Castellucci, sarà celebrata infine nella diocesi di Carpi lunedì 17 maggio, alle 19, in cattedrale; nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola sabato 22 maggio, vigilia di Pentecoste, alle 10, nell’abbazia di Nonantola.