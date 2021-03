Paesi Bassi: Amsterdam, la tradizionale processione silenziosa diventa virtuale. “Per quest’anno uniti attraverso il digitale”

La tradizionale processione silenziosa che ogni anno, in un sabato notte del mese di marzo, attraversa Amsterdam, quest’anno non potrà svolgersi nel solito modo a motivo delle restrizioni in vigore nel Paese. Quindi nella notte da sabato 20 a domenica 21 marzo, in ricordo del miracolo dell’ostia del 1345, ci saranno una serie di possibili collegamenti online, con una celebrazione eucaristica in diretta streaming e un video del percorso. Per i giovani un programma specifico, sempre in digitale, comincerà con un intervento del padre gesuita Jan Stuyt sul tema dell’ascolto e una riflessione sulla vita di padre Frans van der Lugt, morto martire in Siria. Seguiranno attività laboratoriali e poi un momento di adorazione del Santissimo con una meditazione guidata dal cappellano Nars Beemster. Anche i giovani si uniranno poi alla messa in streaming dalla basilica di San Nicola ad Amsterdam; dopo di che ci sarà una processione virtuale, attraverso un video. È “incredibilmente triste che quest’anno si interrompa la secolare tradizione del Silent Omgang ad Amsterdam”, hanno scritto gli organizzatori. “La speranza è che attraverso l’incontro digitale saremo in grado di creare un’unione e una connessione che ci farà sentire collegati gli uni agli altri attraverso Cristo”.