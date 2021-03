Diocesi: Cremona, al Maristella si ricordano mons. Romero e i martiri di ieri e di oggi

Mons. Óscar Arnulfo Romero e i martiri di ieri e di oggi verranno ricordati a Cremona con una serie di iniziative promosse da Pax Christi Cremona, circolo Acli Oscar Romero e parrocchia dell’Immacolata Concezione (Maristella).

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, alle 16.30 nella chiesa del Maristella, verrà celebrata una Via Crucis che ricorderà attraverso la loro testimonianza alcuni martiri del nostro tempo. Oltre ad alcuni testi di mons. Romero, saranno letti anche brani scritti da don Andrea Santoro, suor Doroty Stang, suor Annalena Tonelli e il vescovo Pierre Claverie.

Per martedì 23 marzo, alle 21, è in programma un incontro online nel corso del quale si cercherà di attualizzare il messaggio e l’esempio di mons. Romero. Insieme a don Antonio Agnelli, sacerdote cremonese studioso di mons. Oscar Romero, interverranno Adriana Castria, Fabrizio Aroldi, Paolo Segalla e Carla Bellani.

Infine, mercoledì 24 marzo, nel 41° anniversario dell’assassinio di mons. Romero e in occasione della 24ª Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, alle 17.30 nella chiesa dell’Immacolata Concezione sarà celebrata un suo suffragio nel corso della quale si pregherà anche per i popoli di El Salvador e di tutta l’America Latina.